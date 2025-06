Enttäuschendes Ancelotti-Debüt für Brasilien

Ancelotti trotz Remis „zufrieden“

Am Dienstag wird der italienische Erfolgscoach gegen Paraguay in Sao Paulo sein Heimdebüt geben. Der 65-Jährige hatte die brasilianische Auswahl erst kürzlich übernommen, zuvor hatte er Real Madrid trainiert. In Brasilien trat er die Nachfolge des im März entlassenen Dorival Junior an.