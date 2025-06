Aufstiegs-"Finale" in Spanien: Cazorlas "wichtigstes" Spiel

Der 40-Jährige will seinen Herzensklub Oviedo zurück in La Liga führen - der Gegner hofft auf ein Märchen.

Santi Cazorla war mit der unwiderstehlichen spanischen Fußball-Nationalmannschaft zweimal Europameister, aber das hier ist etwas Größeres. „Es ist das wichtigste Spiel in meiner Karriere“, sagt der 40 Jahre alte Mittelfeldspieler vor dem Aufstiegs-„Finale“ mit seinem Herzensklub Real Oviedo gegen CD Mirandés und betont: „Ich habe viel erlebt, doch die Verbundenheit mit diesem Verein macht das hier einzigartig.“

Mit einem Freistoßtreffer im Halbfinal-Rückspiel der Play-offs gegen UD Almería hat „El Mago“ die Asturier höchstpersönlich ins Finale um den Aufstieg in La Liga geführt. Nach dem 0:1 im Hinspiel fällt am Samstag (21.00 Uhr) in Oviedo die Entscheidung darüber, ob Real nach 24 Jahren ins Oberhaus zurückkehrt.