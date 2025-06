Elfer-Krimi: USA wahren Titelchance beim Gold Cup

Gastgeber USA hat seine Titelchance beim Gold Cup in einem Elfmeter-Krimi gewahrt und ist ins Halbfinale des Kontinentalturniers eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino bezwang Costa Rica im finalen Shootout mit 4:3, den letzten Schuss vom Punkt verwandelte der Kölner Profi Damion Downs. Nach 90 Minuten hatte es in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota 2:2 gestanden.

Gegner der USA in der Vorschlussrunde am Donnerstag (1.00 Uhr MESZ) ist Guatemala, das sich überraschend gegen Kanada (6:5 i.E.) durchgesetzt hatte. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Donnerstag (4.00 Uhr/MESZ) Rekordsieger Mexiko und Honduras gegenüber.