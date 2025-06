Ex-Weltmeister Gilardino wird Trainer bei Aufsteiger Pisa

Inzaghi war vergangene Saison mit Pisa in die Serie A aufgestiegen, hatte den Verein aber überraschend verlassen - offenkundig wegen Meinungsverschiedenheiten mit den Klubbesitzern. Stattdessen wird der 51-Jährige nun mit Palermo um den Aufstieg in Italiens Oberhaus kämpfen. Italienische Medien hatten berichtet, dass die Sizilianer für den Coach eine Ablöse in Höhe von fast einer Million Euro an Pisa bezahlt haben.