Fan bei Unfall schwer verletzt: FC Basel sagt Feier ab

Der FC Basel hat nach seinem Pokalsieg die Feierlichkeiten in der Stadt abgesagt. Grund dafür sei ein Personen-Unfall am Bahnhof Wankdorf in Bern, „bei dem ein FCB-Fan schwer verletzt wurde“, teilte der Schweizer Fußballverein am Sonntagabend mit: „In solchen Momenten steht die Gesundheit über allem.“