FC Barcelona terminiert Eröffnung des Camp Nou

Der FC Barcelona wird am 10. August in sein "Wohnzimmer" zurückkehren. Wie der Klub von Trainer Hansi Flick bekannt gab, kehrt der spanische Meister eine Woche vor dem Saisonstart in La Liga in sein runderneuertes Stadion Camp Nou zurück und wird dort ein Freundschaftsspiel bestreiten. Der Gegner in der traditionsreichen "Joan Gamper Trophy" steht noch nicht fest.