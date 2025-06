„Flitterwochen vorbei“: Tuchels England in der Kritik

Die Three Lions verlieren erstmals unter dem deutschen Trainer. Ein Jahr vor der WM wachsen die Zweifel.

Die Boulevard-Zeitung Daily Star etwa erklärte „Tuchels Flitterwochen“ für beendet und stellte bereits infrage, ob England es in dieser Form überhaupt zur WM in den USA, Kanada und Mexiko in einem Jahr schaffen wird. Der Guardian stellte fest, dass dieses Spiel Tuchel „eine weitere Falte auf seiner Stirn, viel Stoff zum Nachdenken und noch mehr Buhrufe“ gebracht habe.