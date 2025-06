Früheres Wunderkind beendet Karriere - und wird Fünftliga-Coach

Bilabao-Legende als Trainer in der 5. Liga

Jahrelange Vereinstreue und über 500 Einsätze

Was folgte, war eine lange Laufbahn in Rot-Weiß: 560 Einsätze, 76 Tore, 70 Assists sowie zwei Superpokalsiege und ein Copa-del-Rey-Titel fielen in Muniains Zeit im Trikot von Athletic Bilbao. In La Liga absolvierte der Stürmer 434 Spiele, in denen er 56 Tore und 48 Vorlagen beisteuerte.