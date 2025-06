Skandal-Profi Promes an die Niederlande ausgeliefert

Der ehemalige niederländische Fußball-Nationalspieler Quincy Promes ist nach seiner Verhaftung in Dubai per Privatjet an sein Heimatland ausgeliefert worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden. Promes war am 14. Februar zu sechs Jahren Gefängnis wegen Schmuggels von über einer Tonne Kokain verurteilt worden, im vergangenen Jahr hatte er für eine Gewalttat zudem eine Gefängnisstrafe von eineinhalb Jahren erhalten. Die Berufungsverfahren sind in beiden Fällen noch nicht abgeschlossen.