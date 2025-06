Fußball-Tragödie: "Wir wussten sofort, dass er tot war!"

Vor 22 Jahren starb Marc Vivien Foé bei der Partie zwischen Kamerun und Kolumbien an einem Herzinfarkt auf dem Spielfeld. Die Tragödie beschäftigte auch den deutschen Schiedsrichter lange.

An jenem Datum fand eine der größten Tragödien im Fußball statt, denn im Halbfinale des Confederations Cups zwischen Kamerun und Kolumbien brach Kameruns Marc Vivien Foé zusammen und verstarb kurz darauf an Herzversagen - mit 28 Jahren. Er hinterließ seine Frau Marie-Louise und drei kleine Kinder.

Da sich die damalige Leihgabe von Manchester City schon zuvor ein paar Tage nicht wohlgefühlt hatte, sagte er einen Pressetermin kurzfristig ab, um sich untersuchen zu lassen. Hierbei wurde allerdings nichts festgestellt, was den Mittelfeldspieler von seinem Einsatz hätte abhalten können.

40 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit

Der damalige Trainer Winfried Schäfer stellte Foé auf. Die Begegnung wurde bei rund 40 Grad mit hoher Luftfeuchtigkeit absolviert. Schäfer fragte seinen Schützling in der Halbzeit, ob bei ihm alles gut sei. Er bestätigte es und durfte weiterspielen.

Kein Defibrillator verfügbar

Sein damaliger Mitspieler Eric Djemba Djemba erinnerte sich vor einigen Jahren in der Sun an die Situation. „Ich war die letzte Person, die mit ihm gesprochen hat. Kurz vorher sagte er zu mir: ‚Eric, ich bin müde‘. Also sagte ich zu ihm, wenn der Ball ins Aus geht, sagen wir dem Trainer Bescheid und er wird ihn auswechseln.“