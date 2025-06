Gattuso-Aus verkündet: Weltmeister löst Vertrag auf

Gennaro Gattuso wird fortan nicht mehr bei Hajduk Split an der Seitenlinie stehen. Am Donnerstagabend verkündete der neunmalige kroatische Meister das Aus des Italieners, der im Sommer 2024 den Trainerstuhl übernommen hatte. Der Vertrag mit dem 47-Jährigen wurde einvernehmlich aufgelöst.

Split beendete diese Saison auf Platz drei, zwei Punkte hinter Meister HNK Rijeka. Im Anschluss an eine Niederlage gegen den späteren Meister war die italienische Fußball-Legende im März bei einem Interview nach dem Spiel ausgerastet und einen TV-Experten angegangen. An Punkten gemessen war es die schlechteste Saison in den vergangenen vier Jahren.