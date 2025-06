Gattuso wird italienischer Nationaltrainer

Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Luciano Spalletti an, der nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation freigestellt wurde.

Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Luciano Spalletti an, der nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation freigestellt wurde.

Spalletti war nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation freigestellt worden. Darüber hatte er nach dem 0:3 in Oslo gegen Norwegen die Presse informiert. Der 66-Jährige durfte die Italiener noch beim anschließenden 2:0 gegen Moldau betreuen. Als Favorit auf die Nachfolge wurde zunächst Claudio Ranieri gehandelt, der 73-Jährige sagte jedoch ab. Daraufhin rückte Gattuso in den Fokus.

Der 47-Jährige wird am Donnerstag um 11.00 Uhr in Rom vorgestellt. Sein größter Erfolg als Trainer ist der Gewinn des italienischen Pokals mit der SSC Neapel in der Saison 2019/20, zuletzt war er in Kroatien bei Hajduk Split tätig. Dort wurde sein Vertrag im Juni aufgelöst, nun soll er die angeschlagene italienische Nationalmannschaft wieder zum Erfolg führen.