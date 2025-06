Gold Cup: Mexiko und Honduras im Halbfinale

Rekordsieger Mexiko hat beim Gold Cup in den USA das Halbfinale erreicht. Der elfmalige Titelträger gewann in Glendale/Arizona gegen Saudi-Arabien 2:0 (2:0) und trifft nun auf Honduras. Die Mittelamerikaner setzten sich gegen Panama mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

In den weiteren Viertelfinals am Sonntag spielen Kanada gegen Guatemala und die USA gegen Costa Rica. Die Halbfinals finden am Mittwoch (2. Juli), das Endspiel am Sonntag (7. Juli/alles Angaben Ortszeit) in Houston/Texas statt.