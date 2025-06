Jancker nach Abstieg nicht mehr Trainer in Klagenfurt

Der einstige Nationalspieler Carsten Jancker (50) ist seinen Trainerjob bei Austria Klagenfurt nach wenigen Wochen wieder los. Nach dem Abstieg in Österreichs 2. Bundesliga verlängerte der Klub den auslaufenden Vertrag nicht, Jancker wird durch seinen bisherigen Co-Trainer Rolf Landerl (49) ersetzt. Das teilte die Austria am Samstag mit.

Für Jancker, Vizeweltmeister von 2002 und mit Bayern München unter anderem Champions-League-Sieger, war es der erste Trainerjob auf Erstliganiveau. Zuvor hatte er in Österreich unterklassige Teams trainiert: Den SV Horn führte er in die 2. Liga, bis Januar arbeitete der 33-malige deutsche Nationalspieler zudem für den Regionalligisten DSV Leoben.

Sein Nachfolger Landerl ist seit Sommer 2024 für Klagenfurt tätig, in der Vergangenheit arbeitete er auch erfolgreich in Deutschland: 2016 heuerte Landerl in der Regionalliga beim VfB Lübeck an, in seine fünfjährige Amtszeit fiel dort der Aufstieg in die 3. Liga im Jahr 2020.