Kein Wechsel: Ronaldo verlängert bei Al-Nassr bis 2027

Der 40-jährige Portugiese denkt noch nicht ans Karriereende und bleibt weiter in Saudi-Arabien.

Der 40-jährige Portugiese denkt noch nicht ans Karriereende und bleibt weiter in Saudi-Arabien.

Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Vertrag beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr bis 2027 verlängert. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Ronaldo steht seit 2023 beim Verein aus Riad unter Vertrag, sein Vertrag wäre ursprünglich am 30. Juni ausgelaufen.

Nachdem es vor der Klub-WM noch Gerüchte über einen Wechsel des 40 Jahre alten Portugiesen gab, hatte sich die Vertragsverlängerung bei Al-Nassr zuletzt bereits angekündigt. Für Al-Nassr erzielte Ronaldo bisher 93 Tore in 105 Spielen und wurde in der vergangenen Saison mit 25 Treffern Torschützenkönig der Saudi Pro League. In der Abschlusstabelle landeten Ronaldo und Al-Nassr jedoch nur auf dem dritten Platz.