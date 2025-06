Manchester United verpflichtet Ex-Bundesligaprofi Cunha

Der Vertrag des Brasilianers soll eine Laufzeit von fünf Jahren besitzen mit einer Option auf zwölf weitere Monate. „Alle bei Manchester United freuen sich darauf, Matheus im Old Trafford willkommen zu heißen“, hieß es in einer Mitteilung. Die Verpflichtung stehe unter Vorbehalt des Visums und der Registrierung. Angaben zum Vertrag machte der Verein selbst nicht.

Cunha war 2023 von Atlético Madrid zu Wolverhampton gewechselt. In 92 Einsätzen erzielte er 33 Tore für die Wolves. In Deutschland war er für RB Leipzig und Hertha BSC aufgelaufen, nun ist er der erste Sommerneuzugang in einem wichtigen Transferfenster für Manchester. Der Traditionsklub hat Horror-Monate hinter sich. In der Premier League spielte United als Tabellen-15. die schlechteste Saison seit 1974, zudem unterlag der Klub Tottenham Hotspur im Finale der Europa League.