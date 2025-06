Marta im Kader der Selecao für die Copa America

Brasiliens Fußballidol Marta kehrt nach ihrer Rückkehr in die Nationalmannschaft nun auch auf die große Bühne zurück. Vor wenigen Tagen erst feierte die 39 Jahre alte Stürmerin ihr Comeback in der Selecao, nun wurde sie von Nationaltrainer Arthur Elias in den Kader für die Copa America in Ecuador (12. Juli bis 2. August) berufen.