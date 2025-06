"Der Krieg ist erklärt": Lyon-Fans wüten nach Zwangsabstieg

Nach dem Zwangsabstieg von Olympique Lyon gehen die Fans des früheren Serienmeisters gegen Eigentümer John Textor auf die Barrikaden. Mit „Textor raus“-Plakaten, die die Ultra-Gruppierung „Les Bad Gones“ in der ganzen Stadt platzierte, machten die Anhänger ihrer Wut Luft. An einer Brücke über einer zentralen Straße in Lyon hing zudem laut AFP ein Banner: „Textor: Der Krieg ist erklärt“.