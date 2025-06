Polen-Aus: Lewandowski „brachte gerade die Kinder ins Bett“

Robert Lewandowski wurde von seinem Aus als Kapitän der polnischen Fußball-Nationalmannschaft angeblich kalt erwischt. Er sei „überhaupt nicht vorbereitet“ gewesen auf den Anruf von Nationalcoach Michal Probierz, berichtete der Stürmerstar in einem Interview mit der Internetseite Wirtualna Polska, „ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht“.

Dabei gehe es ihm nicht um die Entscheidung an sich, seinem Nachfolger Zielinski wünschte er alles Gute. Lewandowski missfiel vielmehr die Art der Kommunikation, wie er erklärte. „Ich war nicht ein oder zwei Jahre Kapitän, sondern elf. Und 17 in der Nationalmannschaft. Ich habe immer alles gegeben, was ich hatte, die Nationalmannschaft war immer das Wichtigste für mich.“