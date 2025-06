Trotz Trump: Grönlands Fußballer wollen nach Amerika

Der Verband wirbt seit geraumer Zeit um eine Aufnahme in den CONCACAF-Verband. Dies bekräftigt Nationaltrainer Morten Rutkjaer nun in einem Interview.

„Grundsätzlich habe ich keine Meinung dazu, was Donald Trump über Grönland denkt, aber ich habe eine Meinung dazu, dass ich finde, dass Grönland Teil einer Fußballgemeinschaft sein sollte“, sagte Rutkjaer: „Ich bin völlig ahnungslos, was Politik angeht, also halte ich mich da raus. Aber ich mische mich ein, wenn es um Fußball geht.“

Grönland will an WM-Quali teilnehmen

„Mein größter Traum war von Anfang an, dass Grönland selbstverständlich an einer WM-Qualifikation teilnehmen darf und dort draußen gegen andere Länder antreten kann“, sagte der Däne Rutkjaer, der mit seiner Mannschaft ein Trainingslager in seiner Heimat absolviert und am Freitag ein „Länderspiel“ in Flensburg gegen die Auswahl der dänischen Minderheit bestreitet: „Natürlich sollen sie das dürfen – warum auch nicht? Als eines der wenigen Länder der Welt haben sie dieses Recht nicht.“