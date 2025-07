Espanyol Barcelona an Burnley-Besitzer verkauft

Grundsätzlich dürfen sich nach den Statuten der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mehrere Klubs im Besitz einer natürlichen oder juristischen Person befinden. Allerdings darf an den kontinentalen Vereinswettbewerben jeweils nur ein Team aus dem Fußball-Portfolio der Mehrheitseigner teilnehmen.

Chen hatte 2015 in Barcelona 99,6 Prozent der Espanyol-Anteile übernommen. Unter seiner Führung war der Nachbar des Nobelklubs FC Barcelona zweimal in die Zweitklassigkeit gestürzt, hatte aber in der zurückliegenden Spielzeit als Wiederaufsteiger den Klassenerhalt geschafft.