Ex-Bayern-Held: "Weiß nicht mal, wie viel Geld ich habe"

Javi Martinez wechselt in die zweite katarische Liga. Der Ex-Bayern-Held spricht auch über seine Finanzen.

Javi Martinez setzt seine Karriere auch mit 36 Jahren fort und wagt ein neues Abenteuer. Der Spanier wechselt von Qatar SC zu Al-Bidda SC in die zweite katarische Liga. Bei Qatar SC hat der defensive Mittelfeldspieler seit Sommer 2021 und seinem Abschied vom FC Bayern gespielt.

Von 2012 bis 2021 erlebte Martinez in München die beste Zeit seiner Karriere. Er holte in dieser Zeit etliche Titel und gewann zudem mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Welt- und Europameisterschaft den Pokal.

Martinez spricht über sein Geld

„Ich weiß nicht einmal, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, weil ich mich auf den Fußball konzentriere. Wenn ich mir etwas kaufen möchte, reicht es mir, solange ich Geld auf dem Konto habe“, so der Spanier.

In dem Gespräch blickte der Zweikampfspezialist auch auf den Sommer 2012 zurück. Damals holte ihn der FC Bayern für die Rekordablöse von 40 Millionen Euro.

„Mein Bruder hatte alle Informationen, aber ich war total aus dem Häuschen. Ich war damals schon kein Kind mehr und hatte in der Presse gelesen, dass viele Vereine an mir interessiert waren“, begann Martinez.

Doch dann wollte er nur noch in die Bundesliga. „Aber dann rief mich Heynckes an, nachdem sie das Champions-League-Finale in München gegen Chelsea verloren hatten. Er sagte mir, dass er mich als Schlüssel zwischen Angriff und Verteidigung haben wolle, dass Bayern 40 Millionen zahlen werde und dass sie mit mir die Champions League gewinnen.“