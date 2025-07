"Danke dem FC Bayern, der so viele Jahre meine Heimat war"

„Heute ist für mich der Schlusspfiff auf dem Platz“, schrieb der frühere Außenverteidiger des FC Bayern in den Sozialen Medien. „Für mich ist die Zeit gekommen, mich offiziell vom Feld zu verabschieden und ich tue das mit einem ruhigen Herzen und voller Dankbarkeit.“

„Der Fußball hat mir alles gegeben“

In emotionalen Worten fuhr Rafinha fort: „Der Fußball hat mir alles gegeben, mich nach Deutschland gebracht, mich zum Champions-League-, Libertadores- und Brasileiro-Meister gemacht... mich unglaublichen Menschen vorgestellt und mir ermöglicht, das zu leben, was immer mein größter Traum war.“

Bis März war der 39-Jährige noch für seinen Jugendklub Coritiba FC in Brasilien aufgelaufen. Den Klub hatte der Rechtsverteidiger 2005 in Richtung Deutschland verlassen, fünf Jahre trug der daraufhin das Trikot des FC Schalke 04.

Rafinha dankt Schalke und dem FC Bayern

Nach einem Abstecher nach Italien zum CFC Genua wechselte Rafinha 2011 zum FC Bayern. Dort wurde er zum Publikumsliebling und erlebte seine erfolgreichste Zeit. In acht Jahren wurde er siebenmal deutscher Meister, 2013 gewann er mit den Bayern die Champions League.

Seinen Ex-Klubs dankte er explizit. „Ich bin Coritiba dankbar, dass sie mir am Anfang die Türen geöffnet haben, dem FC Schalke 04, der an einen Jungen aus Brasilien glaubte, dem FC Bayern, der für so viele Jahre meine Heimat war und mit dem ich alles im Fußball gewonnen habe.“