Ex-Schalker Rakitic beendet Karriere

Der frühere Schalker Ivan Rakitic beendet seine Fußball-Karriere. Das gab der 37-jährige Kroate in einem emotionalen Video auf Instagram bekannt, in dem er auf seine Stationen und Erfolge zurückblickt.

Der Vizeweltmeister von 2018 begann seine Laufbahn beim FC Basel und spielte außerdem für den FC Sevilla, den FC Barcelona, Al-Shabab in Saudi-Arabien und zuletzt für Hajduk Split. Seine größten Erfolge sind der Champions-League-Sieg mit Barca 2015, zwei Triumphe in der Europa League mit Sevilla (2014, 2023) und der Einzug ins WM-Finale in Russland. Mit Schalke gewann er 2011 den DFB-Pokal.