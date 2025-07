Galatasaray macht Osimhen zum türkischen Rekordtransfer

Der bisherige Rekord lag bei 19,5 Millionen Euro: So viel hatte Fenerbahce 2023 für Youssef En-Nesyri ausgegeben. Die Summe wird laut übereinstimmenden Angaben in zwei Raten gezahlt: 40 Millionen sofort, weitere 35 im kommenden Jahr.

Osimhen hatte in der vergangenen Saison bereits als Leihspieler bei Galatasaray überzeugt: Mit 26 Toren und fünf Vorlagen in der Liga führte er den Klub zum Double. Im Pokalfinale gegen Trabzonspor traf er doppelt. In Summe kommt der 26-Jährige auf 37 Treffer und acht Assists in 41 Pflichtspielen für den Klub.