Spanien-Profi nach Hundebiss im Genitalbereich ins Krankenhaus

Schmerzhafter Zwischenfall: Der spanische Fußball-Profi Carles Pérez ist nach einem Hundebiss in den Genitalbereich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte sein griechischer Klub Aris Thessaloniki, an den der 27-Jährige derzeit vom spanischen Erstligisten Celta Vigo ausgeliehen ist, gegenüber der spanischen Zeitung Marca.