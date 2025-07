„Kann stolz sein“: Berger freut sich mit Partnerin Carter

Den EM-Titel hat die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger in der Schweiz mit den DFB-Frauen knapp verpasst - und doch hatte sie nach dem Finale am Sonntagabend allen Grund, mächtig stolz zu sein. Schließlich war es ihre Verlobte Jessica Carter, die mit der englischen Auswahl die spanischen Weltmeisterinnen im Elfmeterschießen (3:1) besiegt hatte und danach die EM-Trophäe in den Abendhimmel von Basel reckte. „Sie hat ein fantastisches Spiel im Finale gemacht“, freute sich Berger im Interview mit der Bild.