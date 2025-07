Vierter Doppelpack in Serie! Messi sorgt für MLS-Novum

Vierter Doppelpack hintereinander: Lionel Messi zeigt sich in der Major League Soccer weiter in Topform. Nach dem Achtelfinal-Aus mit Inter Miami bei der Klub-WM setzte der argentinische Weltmeister direkt seine starke Serie in der US-Liga fort. Beim 2:1 (2:0)-Erfolg gegen New England Revolution erzielte der 38-Jährige beide Treffer für seinen Klub.