Messi wegen Sperre „verägert“

Kehrt Lionel Messi der MLS den Rücken?

„Wird es Auswirkungen auf Messis Wahrnehmung der Liga und ihrer Regeln haben? Ohne Zweifel“, fügte Mas hinzu: „Lionel ist anders als alle anderen. Er will an Wettbewerben teilnehmen.“

Der 38 Jahre alte Messi hatte zuletzt in 35 Tagen neun Spiele bestritten und dabei jeweils 90 Minuten gespielt, darunter vier Spiele bei der Klub-Weltmeisterschaft. „Miami hatte einen Spielplan, der mit keinem anderen Team vergleichbar ist“, hatte MLS-Commissioner Don Garber am Mittwoch gesagt. Für die Zukunft wolle die Liga ihre Richtlinien prüfen.

Liga bleibt auch bei Messi hart

Noch sind die Regeln allerdings eindeutig. „Jeder der Spieler, der ohne Genehmigung der Liga nicht am All-Star-Game teilnimmt, ist nicht berechtigt, am nächsten Spiel seines Teams teilzunehmen“, zitierte die MLS ihr Reglement. Messi und Alba hatten für das Spiel gegen die Auswahl der mexikanischen Liga MX kurzfristig abgesagt, welches in der Nacht zu Donnerstag in Austin/Texas stattfand.