Nach Aufstieg mit Jugendklub: Cazorla hängt ein Jahr dran

Cazorla stammt aus der Jugend von Real Oviedo. Zum Ende seiner Karriere kehrte er 2023 nach mehr als 20 Jahren zurück, um beim Aufstieg zu helfen. In der vergangenen Saison hatte er entscheidenden Anteil an der Rückkehr des Vereins in La Liga nach 24 Jahren. Das Rückspiel der Play-offs um den Aufstieg bezeichnete er als „das wichtigste Spiel in meiner Karriere“ - und erzielte dann einen wichtigen Treffer zum Sieg über CD Mirandés.