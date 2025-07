Nach Wirtz: Liverpool plant nächsten Mega-Transfer

Der englische Fußball-Meister FC Liverpool plant nach dem Mega-Deal mit Florian Wirtz offenbar den nächsten Blockbuster-Transfer. Die Reds sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereit, für den früheren Dortmunder Alexander Isak 120 Millionen Pfund an Newcastle United zu überweisen, umgerechnet 138,6 Millionen Euro. Nationalspieler Wirtz hatte bei seinem Wechsel aus Leverkusen auf die Insel eine Fixsumme von 125 Millionen Euro gekostet, die auf bis zu 150 Millionen anwachsen kann.

Noch soll Newcastle nicht bereit sein, den schwedischen Angreifer Isak abzugeben. In Liverpool ist der 25-Jährige, der von Januar 2017 bis Sommer 2019 beim BVB unter Vertrag gestanden hatte, als Ersatz für den bei einem Autounfall verstorbenen Diogo Jota vorgesehen.

Isak war 2022 für 70 Millionen Euro aus San Sebastián zu den Magpies gewechselt. In der vergangenen Saison hat er das aus Saudi-Arabien alimentierte Newcastle mit 23 Toren in 34 Ligaspielen in die Champions League geschossen. Auch beim 2:1 gegen Liverpool im Ligapokalfinale war er erfolgreich.