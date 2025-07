Neuer Trainer für Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo bekommt einen neuen Trainer in Saudi-Arabien.

Cristiano Ronaldo bekommt einen neuen Trainer in Saudi-Arabien.

Jesus war Anfang Mai beim saudischen Meister Al-Hilal entlassen worden. Der erfahrene Coach hatte den Klub zu Beginn seiner zweiten Amtszeit in Riad vor Jahresfrist zum 19. Meister-Titel geführt - ein Titel, der Ronaldo in Saudi-Arabien noch fehlt.

Jesus, der in seiner Heimat mit Benfica Lissabon dreimal den Meistertitel holte, gehört in der Trainer-Gilde zu den Wandervögeln.

Abgesehen von seinen Engagements in Saudi-Arabien war der Coach außerhalb Portugals auch schon in der Türkei sowie in Brasilien tätig, wo er mit Flamengo Rio de Janeiro 2019 die Copa Libertadores gewann.