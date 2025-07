Offiziell: Mbappé übernimmt bei Real die "10"

Der französische Superstar kündigte bereits an, dass er die legendäre Rückennummer von Luka Modric erben wird. Jetzt ist es offiziell.

Superstar Kylian Mbappé tritt bei Real Madrid in sehr große Fußstapfen. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft übernimmt bei den Königlichen die Rückennummer 10 von Real-Legende Luka Modric. Das teilte der spanische Vizemeister am Dienstagabend in den Sozialen Medien mit.