Neuer Polen-Trainer fix - wie reagiert Lewandowski?

Fünfter Polen-Trainer seit 2021

Polen steht in der Qualifikation zur WM 2026 unter Druck. Nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Finnland liegt das Team nur auf Platz drei in der Gruppe G. Urbans erste Aufgabe steht beim Auswärtsspiel gegen die Niederlande am 4. September an.