Mit 44 Jahren! Brasilien-Torhüter bricht Weltrekord

20.08.2025 • 10:04 Uhr Bislang hatte der Engländer Peter Shilton den Rekord inne. Nun überholt ihn der brasilianische Torhüter Fabio.

Der brasilianische Torhüter Fabio hat den Rekord für die meisten Profi-Fußballspiele gebrochen. Der 44-Jährige bestritt in der Nacht auf Mittwoch beim 2:0-Sieg seines Vereins Fluminense gegen América de Cali aus Kolumbien sein 1391. Profispiel und überholte damit den englischen Schlussmann Peter Shilton, dessen Marke laut Guinnessbuch der Rekorde bei 1390 Partien liegt.

„Manchmal ist uns gar nicht bewusst, wie bedeutend eine solche Leistung ist, wie das Brechen dieses Rekords, der seit vielen Jahren Bestand hat“, sagte Fabio, der seine gesamte Karriere in Brasilien verbracht hat und seinen Rekord nun weiter ausbauen dürfte.

Fabio bestritt 1997 erstes Profispiel

Der Stammkeeper hatte kürzlich seinen Vertrag bis Dezember 2026 verlängert. „Er wird zweifellos noch lange weiter spielen“, sagte Fluminense-Trainer Renato Gaucho: „Es wird für einen anderen Spieler schwierig sein, seinen Rekord zu übertreffen.“