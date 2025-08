Arnheim vor dem Aus: Berufung gegen Lizenzentzug abgewiesen

Der niederländische Traditionsverein und frühere Pokalsieger Vitesse Arnheim muss wohl im Amateurfußball neu beginnen. Der Einspruch des Zweitliga-Absteigers gegen den Lizenzentzug aus dem Vorjahr wurde von der Berufungskommission des nationalen Verbandes KNVB zurückgewiesen. Vitesse will nun ein Zivilgericht anrufen.

„Wir sind über das Ergebnis enttäuscht, da der Verein in der letzten Zeit intensiv an seiner Sanierung, Transparenz und Zukunftssicherheit gearbeitet hat“, teilte der Klub mit. In den kommenden Tagen werde die Begründung geprüft.