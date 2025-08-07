Ballon d'Or: Flick und Berger nominiert

SID 07.08.2025 • 14:46 Uhr Bei der prestigeträchtigen Verleihung gehen auch Nominierte aus Deutschland mit Chancen ins Rennen.

Der deutsche Fußball darf auf mehrere Auszeichnungen bei der Verleihung rund um den prestigeträchtigen Ballon d’Or hoffen.

Neben dem früheren Bundestrainer Hansi Flick vom FC Barcelona gehört auch Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger nach ihren starken Leistungen bei der EM zu den Nominierten. Die Ergebnisse der Abstimmung werden bei einer Gala am 22. September bekannt gegeben.

Flick, der in seiner ersten Saison in Barcelona die Meisterschaft und den Pokal gewann sowie in der Champions League im Halbfinale ausschied, muss sich in der Kategorie der Trainer gegen hochkarätige Konkurrenz durchsetzen.

Auch Ex-Bayern-Torhüter nominiert

Auch Luis Enrique vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist dabei, dazu kommen Antonio Conte (SSC Neapel), Enzo Maresca (FC Chelsea) und Arne Slot (FC Liverpool). Unter anderem Englands Europameister-Trainerin Sarina Wiegman ist bei den Frauen nominiert.

Bei den Torhüterinnen dürfen sich neben der 34-jährigen Berger vom US-Klub Gotham FC die englische EM-Titelträgerin Hannah Hampton (FC Chelsea), die Spanierin Cata Coll (FC Barcelona), die Niederländerin Daphne van Domselaar (Arsenal) und Chiamaka Nnadozie (Brighton and Hove Albion) Hoffnungen machen. Vor allem Bergers Auftritt im EM-Viertelfinale gegen Frankreich (6:5 i.E.) stach zuletzt heraus.

Bei den Torhütern geht der Schweizer Yann Sommer (Inter Mailand) ins Rennen. Neben dem früheren Gladbacher und Münchner, der mit Inter das Finale der Königsklasse verlor, gehören auch Gianluigi Donnarumma von PSG oder Thibaut Courtois (Real Madrid) und Allison Becker (FC Liverpool) zu den zehn Nominierten.