Bittere Premiere für Bayern-Leihgaben

SPORT1 24.08.2025 • 23:23 Uhr Der Grasshopper Club Zürich verspielt in der Nachspielzeit den ersten Saisonsieg - obwohl zuvor zwei Bayern-Leihgaben ihre Torpremieren feiern.

Der Grasshopper Club Zürich hat am Sonntag trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung den ersten Saisonsieg verpasst.

Der Schweizer Rekordmeister kam gegen den FC Winterthur nicht über ein 2:2-Remis hinaus - obwohl zwei Bayern-Leihgaben zuvor ihre Torpremieren für den Klub feierten.

Tor-Premiere für Leihgaben-Duo

So brachte Jonathan Asp Jensen den Rekordmeister in der 12. Minute in Führung, Lovro Zvonarek legte nach 60 Minuten nach. Beide Spieler sind für die laufende Spielzeit vom FC Bayern an die Grasshopper ausgeliehen, für beide war es das erste Tor im Trikot der Züricher.

Die Führung hielt allerdings nicht bis zum Schlusspfiff. Zunächst verkürzte Silvan Sidler in der 68. Minute, ehe Tibault Citherlet in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich erzielte. Die beiden Bayern-Leihgaben standen zum Zeitpunkt des Ausgleichtreffers nicht mehr auf dem Feld.

