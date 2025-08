"Bombe": Nuri Sahin vor Rückkehr?

Nuri Sahin wird bei einem Topklub gehandelt. Kommt es zu einer baldigen Rückkehr? Ein prominenter Name müsste weichen.

Nuri Sahin wird bei einem Topklub gehandelt. Kommt es zu einer baldigen Rückkehr? Ein prominenter Name müsste weichen.

Kehrt Nuri Sahin in die türkische Süper Lig zurück? Der ehemalige Spieler und Trainer von Borussia Dortmund soll bei Besiktas Istanbul ganz oben auf der Liste stehen - das schreibt Fabrizio Romano.

Noch hat der Klub allerdings mit Ole Gunnar Solskjaer einen Coach. Dieser wackelt aber bereits vor Ligabeginn, weil der Traum vom Heimfinale in der Europa League schon vor dem Start des eigentlichen Wettbewerbs in die Brüche gegangen war.

Sahin nicht der einzige gehandelte Trainer

Das Solskjaer-Team war in der 2. Runde der Quali an Schachtar Donezk gescheitert und in die Conference League abgestiegen.