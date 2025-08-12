Burgstaller übernimmt Trainerrolle bei Österreichs U19

SID 12.08.2025 • 10:56 Uhr Im Sommer hatte der 36-Jährige seine aktive Karriere nach einer turbulenten Saison beendet. Seine Erfahrungen will er nun weitergeben.

Der frühere Bundesliga-Stürmer Guido Burgstaller hat kurz nach seinem Karriereende eine neue Aufgabe gefunden. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag bekannt gab, werde der 36-Jährige den Staff des U19-Nationalteams um Cheftrainer Martin Scherb ab dem September-Lehrgang als Individualcoach unterstützen.

"Ich möchte meine über die Jahre gesammelten Erfahrungen gerne an die Jungs auf dem Platz weitergeben und hoffe gleichzeitig, selbst viel vom Trainerteam lernen zu können", sagte Burgstaller. "Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit und seiner Vita perfekt in diese Rolle passt", sagte Burgstallers ehemaliger ÖFB-Kollege Sebastian Prödl, heute Leiter der Nachwuchs-Nationalteams: "Unsere Spieler, natürlich besonders die Offensivkräfte, werden von seinen Inputs profitieren."