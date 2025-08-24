Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
3. LIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Erstes Tor für Gala: Sané macht den Deckel drauf

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Erstes Tor für Gala: Sané macht den Deckel drauf

Beim 4:0 (1:0) bei Kayserispor trifft der frühere Offensivspieler von Bayern München zum Endstand.
Leroy Sané bricht den Bann
Leroy Sané bricht den Bann
© IMAGO/Anadolu Agency/SID/Cemal Yurttas
SID
Beim 4:0 (1:0) bei Kayserispor trifft der frühere Offensivspieler von Bayern München zum Endstand.

Nationalspieler Leroy Sané hat nach dem Wechsel in die Türkei sein erstes Tor für Galatasaray Istanbul erzielt. Beim 4:0 (1:0) bei Kayserispor traf der frühere Offensivspieler von Bayern München in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+3). Das 2:0 durch Eren Elmali (46.) bereitete der Neuzugang vor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sané war Mitte Juni ablösefrei vom deutschen Fußball-Rekordmeister zum türkischen Spitzenklub gewechselt. An den ersten beiden Spieltagen der Süper Lig war dem 29-Jährigen kein Scorerpunkt gelungen, nun brach Sané den Bann. Gala steht nach drei Spielen als Tabellenführer bei neun Punkten und einem Torverhältnis von 10:0.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite