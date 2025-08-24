Erstes Tor für Gala: Sané macht den Deckel drauf

SID 24.08.2025 • 23:53 Uhr Beim 4:0 (1:0) bei Kayserispor trifft der frühere Offensivspieler von Bayern München zum Endstand.

Nationalspieler Leroy Sané hat nach dem Wechsel in die Türkei sein erstes Tor für Galatasaray Istanbul erzielt. Beim 4:0 (1:0) bei Kayserispor traf der frühere Offensivspieler von Bayern München in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+3). Das 2:0 durch Eren Elmali (46.) bereitete der Neuzugang vor.

