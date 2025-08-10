Die frühere deutsche Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán setzt ihre Karriere in Saudi-Arabien fort. Die 33-Jährige, die im DFB-Dress Europameisterin 2013 und Olympiasiegerin 2016 wurde, wechselt zum Al-Qadsiah WFC in die 2022 gegründete Saudi Women's Premier League. Dass Marozsán ihren bisherigen Klub Olympique Lyon nach neun Jahren verlassen wird, stand schon länger fest.
Ex-Nationalspielerin Marozsán wechselt nach Saudi-Arabien
"Von der Spitze Europas ins Herz von Al-Khobar. Ich bin bereit", sagte Marozsán in einem Video, das ihr neuer Verein in den Sozialen Medien veröffentlichte. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Klub nicht. Die Mittelfeldspielerin, die ihre DFB-Karriere nach 112 Länderspielen vor zwei Jahren beendete, erhält die Rückennummer 66. Bei Al-Qadsiah trifft sie auf die Isländerin Sara Björk Gunnarsdottir, mit der sie zusammen in Lyon gespielt hatte. In der abgelaufenen Saison belegte Al-Qadsiah den dritten Platz.
Marozsán ist eine von bislang wenigen europäischen Spielerinnen in Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat, der aufgrund der Menschenrechtslage oder der Diskriminierung von Frauen in der Kritik steht und 2034 die Männer-WM ausrichten wird, lockte zuletzt bereits zahlreiche männliche Profis mit lukrativen Verträgen ins Land.