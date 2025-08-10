Ex-Nationalspielerin Marozsán wechselt nach Saudi-Arabien

SID 10.08.2025 • 10:25 Uhr Die Olympiasiegerin von 2016 ist eine von bislang wenigen europäischen Spielerinnen in dem Wüstenstaat.

Die frühere deutsche Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán setzt ihre Karriere in Saudi-Arabien fort. Die 33-Jährige, die im DFB-Dress Europameisterin 2013 und Olympiasiegerin 2016 wurde, wechselt zum Al-Qadsiah WFC in die 2022 gegründete Saudi Women's Premier League. Dass Marozsán ihren bisherigen Klub Olympique Lyon nach neun Jahren verlassen wird, stand schon länger fest.

"Von der Spitze Europas ins Herz von Al-Khobar. Ich bin bereit", sagte Marozsán in einem Video, das ihr neuer Verein in den Sozialen Medien veröffentlichte. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Klub nicht. Die Mittelfeldspielerin, die ihre DFB-Karriere nach 112 Länderspielen vor zwei Jahren beendete, erhält die Rückennummer 66. Bei Al-Qadsiah trifft sie auf die Isländerin Sara Björk Gunnarsdottir, mit der sie zusammen in Lyon gespielt hatte. In der abgelaufenen Saison belegte Al-Qadsiah den dritten Platz.