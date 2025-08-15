Newsticker
Ex-Spurs-Star beendet Karriere

Ex-Spurs-Star beendet Karriere

Erik Lamela, der in der Premier League einst für Tottenham Hotspur für Furore sorgte, hat seine Karriere beendet. Zuletzt spielte der Argentinier in Griechenland.
Erik Lamela, der in der Premier League einst für Tottenham Hotspur für Furore sorgte, hat seine Karriere beendet. Zuletzt spielte der Argentinier in Griechenland.

Erik Lamela hat im Alter von 33 Jahren seine Karriere beendet. Dies gab der Argentinier, der zuletzt für den griechischen Verein AEK Athen spielte, am Donnerstag auf seinem Social-Media-Account bekannt.

„In gegenseitigem Einvernehmen mit dem Verein haben wir beschlossen, meinen Vertrag zu beenden und auf die bestmögliche Weise abzuschließen“, schrieb Lamela auf Instagram und fügte hinzu: „Ich habe vom ersten Tag an, an dem sie mich empfangen haben, bis heute nur Worte des Dankes, und immer wieder bekomme ich Abschiedsnachrichten.“

Kehrt Lamela nach Sevilla zurück?

Lamela kam im Sommer 2024 nach Athen. Für den Klub erzielte er sechs Tore in 31 Partien. Einen Namen hatte sich der Mittelfeldspieler zuvor über viele Jahre in der englischen Premier League gemacht. Von 2013 bis 2021 trug er das Trikot der Tottenham Hotspur in insgesamt 257 Pflichtspielen.

Nach 37 Treffern und 46 Vorlagen wechselte Lamela dann 2021 zum FC Sevilla nach Spanien. Bei seinem Debüt gegen Rayo Vallecano gelangen ihm direkt zwei Tore. Am Ende der Saison 2022/23 gewann er mit den Andalusiern die UEFA Europa League und damit den einzigen Titel seiner Profi-Laufbahn.

Der Journalist César Luis Merlo berichtet derweil, dass Lamela zum FC Sevilla zurückkehren und eine Stelle im Trainerteam übernehmen soll. Diese Informationen sind allerdings noch nicht bestätigt.

