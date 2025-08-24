In Minute 104: Müller rettet Vancouver mit Premieren-Tor

SID 24.08.2025 • 08:15 Uhr Der neue Star der Whitecaps verwandelt in der 14. Minute der Nachspielzeit den Elfmeter zum Sieg über St. Louis.

Thomas Müller hat sich gleich in seinem zweiten Spiel für die Vancouver Whitecaps in der MLS mit einem Last-Minute-Treffer zum Matchwinner aufgeschwungen.

Bei seinem Startelf-Debüt für die Kanadier erzielte der langjährige Münchner in der 14. Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum 3:2 (1:1)-Erfolg gegen St. Louis City. „Die Müller-Ära hat offiziell begonnen“, schrieb der Klub bei X nach dem Premierentreffer des 35-Jährigen, der die Whitecaps in der Nacht zu Sonntag zudem als Kapitän anführte.

Vancouver geriet auf dem Kunstrasen des BC Place durch die Tore der früheren Bundesliga-Profis Eduard Löwen (13.) und Klauss (73.) zweimal in Rückstand, Brian White (45.+4) per Elfmeter und Daniel Rios (79.) glichen jeweils aus, ehe Müllers großer Moment folgte.

Müller in letzter Sekunde eiskalt vom Punkt

In letzter Sekunde verwandelte der Weltmeister von 2014 einen Strafstoß sicher mit einem Heber in die Mitte. Anschließend brüllte er seine Freude heraus und jubelte in typischer Müller-Manier.

