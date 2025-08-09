Inter Miami weiter ohne Messi

SID 09.08.2025 • 23:18 Uhr Trainer Javier Mascherano will bei seinem angeschlagenen Superstar kein Risiko eingehen.

Inter Miami muss weiter auf seinen angeschlagenen Superstar Lionel Messi verzichten. "Es geht ihm gut, aber es wäre natürlich verrückt, ihn wegen all der bevorstehenden Aufgaben nach Orlando mitzunehmen", sagte Trainer Javier Mascherano vor dem Florida-Duell in der MLS am Sonntag (Ortszeit) bei Orlando City. Messi laboriert an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel, die er sich Anfang August gegen den mexikanischen Klub Necaxa zugezogen hatte.

"Wir sind optimistisch, dass er bald zu uns zurückkehren wird", sagte Mascherano über den argentinischen Weltmeister. Sechs Tage nach dem Duell bei Orlando trifft Miami in der Liga auf Los Angeles Galaxy, bereits vier Tage später geht es dann im Viertelfinale des Leagues Cup gegen den mexikanischen Vertreter UANL Tigres.