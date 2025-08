"It's done": Müller unterschreibt in Vancouver

Thomas Müller setzt seine Karriere wie erwartet in der nordamerikanischen MLS bei den Vancouver Whitecaps fort. "It's done, let's go", schrieb der 35-Jährige am Mittwochabend in den Sozialen Netzwerken. Wie der Klub aus Vancouver wenige Augenblicke später bekannt gab, unterschrieb Bayern-Ikone Müller einen Vertrag für den Rest der Saison 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr.