Keser: Sané "muss sich hier 100-prozentig reinhauen"

SID 07.08.2025 • 07:46 Uhr Ein Galatasaray-Experte warnt den Ex-Bayern vor der harten Gangart in der SüperLig.

Türkei-Experte Erdal Keser will die aktuelle Euphorie um Nationalspieler Leroy Sané bei Galatasaray Istanbul nicht überbewerten.

„Warten wir es ab. Wenn die Spieler heute mit ihren Privatmaschinen landen, dann kommen schon mal 20.000 Menschen zum Flughafen. Aber bei der Verabschiedung ist dann meist keiner mehr zu sehen“, sagte der frühere Dortmunder Profi im kicker.

Sané bringe jedoch „fußballerisch alles mit, dass er hier erfolgreich ist“, fügte Keser an: „Und trotzdem muss er sich hier 100-prozentig reinhauen. Bei Galatasaray wird man als Spieler von der Stimmung getragen - wenn es läuft. Darauf liegt die Betonung.“ Keser kennt Galatasaray bestens. Der 64-Jährige war dort selbst Profi und Co-Trainer gewesen.

Keser: Sané muss sich auf harte Gegner einstellen

Die Erwartungen beim türkischen Meister in Sané, der vom FC Bayern nach Istanbul gewechselt war, sind riesig. Am Freitag steht der 29-Jährige bei Gaziantep vor seinem Pflichtspieldebüt.

„Ich mag Sané als Spieler, aber er ist aus der Distanz betrachtet auch kein ganz einfacher Typ“, sagte Keser: „Er kann Spiele allein entscheiden, doch auf der anderen Seite bietet seine Körpersprache auch viel Angriffsfläche. Dabei ist er einer, der spüren muss, dass er geliebt wird. Dann kann er auch alles zeigen.“