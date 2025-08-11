La Liga vor Premiere: Villarreal gegen Barca wohl in Miami

SID 11.08.2025 • 16:54 Uhr Villarreal und Barcelona wollen kurz vor der Winterpause in Florida auflaufen. Dies wäre ein Novum im spanischen Ligafußball.

Die spanische La Liga steht vor einer Premiere: Der FC Villarreal und der FC Barcelona könnten ihr Ligaduell kurz vor der Winterpause außerhalb Spaniens austragen – geplant ist ein Spiel in Miami.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der spanische Fußballverband RFEF stimmte am Montag der Bearbeitung des Antrags beider Klubs zu, ihre Begegnung am 17. Spieltag nach Florida - der derzeitigen Wahlheimat der ehemaligen Barca-Ikone Lionel Messi - zu verlegen. Noch nie fand ein Ligaspiel der höchsten spanischen Spielklasse außerhalb Spaniens statt.

Supercup wird seit 2020 in Saudi-Arabien ausgespielt

Nach Prüfung der Unterlagen will die RFEF den Antrag an die Europäische Fußball-Union UEFA weiterleiten. Diese muss die Genehmigung einholen, damit anschließend der Weltverband FIFA endgültig über die Austragung entscheiden kann. Geplant ist, dass die Partie am 20. Dezember 2025 im Hard-Rock-Stadium stattfindet – gemäß dem FIFA-Reglement für internationale Spiele und den geltenden RFEF-Bestimmungen.