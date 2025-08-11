Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
3. LIGA
TRANSFERMARKT
US-SPORT
DARTS
BASKETBALL
HOCKEY-EM
FORMEL 1
HANDBALL
RADSPORT
TENNIS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Medien: Donnarumma aus PSG-Kader gestrichen

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Pariser Torwart-Beben immer wilder

Gianluigi Donnarumma fehlt im Supercup-Kader von Paris Saint-Germain. Nach Lucas Chevaliers Verpflichtung deutet vieles auf einen möglichen Sommertransfer hin.
Gianluigi Donnarummas Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer 2026 aus - und die Gespräche um eine Verlängerung sind wohl festgefahren.
SID
Gianluigi Donnarumma fehlt im Supercup-Kader von Paris Saint-Germain. Nach Lucas Chevaliers Verpflichtung deutet vieles auf einen möglichen Sommertransfer hin.

Die Anzeichen für einen Abschied des italienischen Fußball-Nationaltorwarts Gianluigi Donnarumma von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verdichten sich. Nach Informationen der Sportzeitung L’Equipe wurde der 26 Jahre alte Keeper nicht in den Kader für den UEFA-Supercup gegen Europa-League-Champion Tottenham Hotspur am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) berufen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Entscheidung von Trainer Luis Enrique erfolgt zwei Tage nach der Verpflichtung von Lucas Chevalier vom Ligue-1-Rivalen OSC Lille. Der 23-Jährige, der für bis zu 55 Millionen Euro an die Seine wechselte, ist offenbar als neue Nummer eins des Starensembles eingeplant.

Donnarummas Vertrag läuft noch ein Jahr

Donnarummas Vertrag in Paris läuft noch bis Juni 2026, eine Einigung über eine Verlängerung blieb bislang aus. PSG dürfte den Torhüter in diesem Sommer verkaufen wollen, andernfalls riskiert der Spitzenklub einen ablösefreien Abgang 2026.

Ein Transfer könnte sich jedoch schwierig gestalten: Ablöse und Gehalt des Europameisters von 2021 liegen hoch, und der Markt für einen Torhüter seiner Kategorie dürfte begrenzt sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sportlich hatte Donnarumma in der Vorsaison großen Anteil am Gewinn des Triples. So war er etwa in der Champions League im Achtelfinale gegen den FC Liverpool mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner avanciert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite