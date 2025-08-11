Medien: Donnarumma aus PSG-Kader gestrichen

SID 11.08.2025 • 19:16 Uhr Gianluigi Donnarumma fehlt im Supercup-Kader von Paris Saint-Germain. Nach Lucas Chevaliers Verpflichtung deutet vieles auf einen möglichen Sommertransfer hin.

Die Anzeichen für einen Abschied des italienischen Fußball-Nationaltorwarts Gianluigi Donnarumma von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verdichten sich. Nach Informationen der Sportzeitung L’Equipe wurde der 26 Jahre alte Keeper nicht in den Kader für den UEFA-Supercup gegen Europa-League-Champion Tottenham Hotspur am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) berufen.

Die Entscheidung von Trainer Luis Enrique erfolgt zwei Tage nach der Verpflichtung von Lucas Chevalier vom Ligue-1-Rivalen OSC Lille. Der 23-Jährige, der für bis zu 55 Millionen Euro an die Seine wechselte, ist offenbar als neue Nummer eins des Starensembles eingeplant.

Donnarummas Vertrag läuft noch ein Jahr

Donnarummas Vertrag in Paris läuft noch bis Juni 2026, eine Einigung über eine Verlängerung blieb bislang aus. PSG dürfte den Torhüter in diesem Sommer verkaufen wollen, andernfalls riskiert der Spitzenklub einen ablösefreien Abgang 2026.

Ein Transfer könnte sich jedoch schwierig gestalten: Ablöse und Gehalt des Europameisters von 2021 liegen hoch, und der Markt für einen Torhüter seiner Kategorie dürfte begrenzt sein.

