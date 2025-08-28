Messi schießt Miami ins League-Cup-Finale

Johannes Vehren 28.08.2025 • 06:15 Uhr Inter Miami zieht ins Finale des League Cups ein. Lionel Messi überragt gegen Orlando City.

Lionel Messi hat Inter Miami in der Nacht zu Donnerstag ins Finale des League Cups geschossen! Mit zwei Treffern war der argentinische Superstar maßgeblich am 3:1-Erfolg gegen Orlando City beteiligt.

Aufgrund von Oberschenkelproblem stand im Vorfeld nicht fest, ob der 35-Jährige einsatzbereit ist.

Miami profitiert von Überzahl

Doch er meldete sich fit, musste aber mit ansehen, wie er und seine Teamkollegen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Rückstand gerieten. Ex-BVB-Profi Marco Pasalic brachte die Gäste in Führung.

Lange Zeit tat sich Miami schwer. In der 75. Minute schwächte sich Orlando selbst, als David Brekalo die Gelb-Rote Karte sah. Nur zwei Zeigerumdrehungen wurde Inters Tadeo Allende im Strafraum zu Fall gebracht.

Messi und Alba zaubern

Den anschließenden Elfmeter verwandelte Messi zum Ausgleich. In der 88. Minute erlöste der Superstar seine Mannschaft.

Er kombinierte sich mit Mitspieler Jordi Alba in Orlandos Strafraum, schloss eiskalt ab und erzielte die 2:1-Führung. In der Nachspielzeit machte Telasco Segovia mit Miamis drittem Treffer den Deckel auf die Partie.

Nach dem Triumph schrieb das amerikanische Medium ESPN: „Messis Magie schießt Miami zum Sieg. Seine Heldentat führt Inter ins Finale des Leagues Cup.“

Reus-Team verpasst Finaleinzug

Im Endspiel trifft der Argentinier mit seiner Mannschaft auf die Seattle Sounders. Sie schlugen LA Galaxy um den Deutschen Marco Reus mit 2:0.

